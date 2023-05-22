Погорельцы из Сосьвы получили холодильники и стиральные машины от благотворителей (ФОТО)

Около 500 свердловских семей, потерявших дома из-за лесных пожаров, получили гуманитарную помощь от Фонда святой Екатерины.

Сегодня очередную партию бытовой техники – стиральные машины и холодильники – получают жители Сосьвы, где страшный пожар 25 апреля уничтожил более ста зданий. Всего за месяц фонд передал погорельцам 205 холодильников, 205 стиральных машин, продукты питания, питьевую воду, строительный и садовый инвентарь, средства гигиены, раскладушки и постельные принадлежности, электрические плитки, медикаменты, в том числе питание для диабетиков и многое другое. Общий объем гуманитарной помощи превысил 50 тонн.

«Фонд святой Екатерины одним из первых направил машины с продуктами и питьевой водой погорельцам поселков Сосьва и Таежный. Впоследствии работа по помощи погорельцам велась совместно с министерством социальной политики Свердловской области, чтобы точечно, выявлять потребности людей, передавая им все самое необходимое. Кроме того, помощь фонда уже добралась и до пострадавших жителей Курганской области, где огонь уничтожил больше половины села Юлдус – из 380 домов сгорели 228», – рассказали в пресс-службе фонда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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