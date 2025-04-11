За ужасный пожар в Сосьве пойдут под суд бывший глава и еще семеро фигурантов

Завершено расследование уголовного дела о халатности и нарушении требований противопожарной безопасности, которые привели к трагическому пожару в Сосьве 25 апреля 2023 года. Перед судом предстанут 8 человек, в том числе бывший глава поселка Геннадий Макаров.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в числе обвиняемых – бывшие глава Сосьвы, первый замглавы, директор, замдиректора и специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа», врио директора МУП «Водоканал», начальник пожарной части и управляющий пилорамой.

В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в совершении преступлений по чч. 1.1, 3 ст. 293 УК РФ «Халатность», ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества».

По версии следствия, муниципальные служащие не обеспечили обустройство вокруг Сосьвы противопожарных минерализованных полос и не организовали уборку территории от свалок мусора и горючих материалов. Врио директора МУП «Водоканал» не обеспечила исправность пожарных гидрантов на территории поселка, а начальник пожарной части их не проверил. В свою очередь, управляющий пилорамой свалил обрезки досок и бревен на участке по ул. Виктора Романова. Все это в совокупности привело к тому, что 25 апреля 2023 года загорелись отходы деревообработки и мусора. Огонь быстро распространился по поселку.

Пожар в Сосьве уничтожил более 100 жилых домов и лечебно-исправительную колонию, которая служила градообразующим предприятием. От отравления угарным газом погибли два местных жителя. Общая сумма материального ущерба превысила 238 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 219 УК РФ и по ч.3 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций».

Дело будет направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.

Сосьва, Елена Владимирова

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