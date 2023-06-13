Вице-премьер заявила, что причина пожара в Сосьве – «раздолбайство»

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко назвала свою версию причины возникновения крупнейшего пожара в Сосьве.

По ее словам, важно разграничивать техногенные и природные пожары. «Например, когда весной загорелась Сосьва в Свердловской области, пожар начался на предприятии по переработке древесины – там опилки просто сжигали, и ветер разнес горящие опилки по всему поселку. И таких примеров множество, людей даже не пугает уголовная ответственность. Иначе как раздолбайством это не назвать», – заявила Абрамченко РИА «Новости».

Она также сообщила, что самыми пожароопасными регионами России на данный момент являются Еврейский и Ханты-Мансийский автономные округа, Алтайский край и Свердловская область.

Как уже сообщал «Новый День», после пожара в Сосьве были арестованы два человека. 29-летнего управляющего пилорамой обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности» и ч.3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Второй фигурант – 40-летний специалист по пожарной безопасности Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО (обвиняется в халатности, повлёкшей причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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