Управляющего пилорамой в Сосьве, обвиняемого в пожаре, оставили под стражей до 26 июня

Сын владельца сосьвинской пилорамы, которого обвиняют в возможной причастности к пожару в поселке, попытался через апелляцию выйти из-под ареста. Но Свердловский областной суд оставил постановление без изменения: Мамедов пробудет под стражей до 26 июня.

Напомним, 29-летнего управляющего пилорамой в Сосьве Серовский районный суд отправил под арест 29 апреля. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). Сын владельца пилорамы – один из двоих фигурантов уголовных дел, возбужденных по факту массового пожара в Сосьве. Также 29 апреля на два месяца был арестован 40-летний специалист по пожарной безопасности Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО (обвиняется в халатности, повлёкшей причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций).

Адвокат Мамедова Г.Н подал апелляцию в Свердловский областной суд. Но, заслушав доводы апелляционной жалобы и мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Серовского районного суда без изменений.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»