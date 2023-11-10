Суд оставил под стражей обвиняемого по делу о пожарах в Сосьве

Свердловский областной суд вновь оставил под арестом управляющего пилорамой в Сосьве, подозреваемого в причастности масштабного пожара в апреле 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, 29-летний Газанфар Натиг оглы Мамедов обвиняется по ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и ст.168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Его взяли под стражу 29 апреля, срок ареста несколько раз продлевался.

В октябре Ленинский районный суд Екатеринбург постановил продлить заключение обвиняемого по 26 января 2024 года. Это решение пытались обжаловать адвокаты Мамедова, но безуспешно.

Сильный пожар в поселке Сосьве случился 25 апреля. Огнем было уничтожено или повреждено более 100 домов, в том числе жилые строения, школа и лечебно-исправительная колония. В пожаре погибло два человека. По версии следствия, огонь на поселок перекинулся с местной пилорамы, где в процессе работ начали тлеть опилки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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