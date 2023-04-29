Управляющего пилорамой, обвиняемого по делу о пожаре в Сосьве, тоже отправили под арест

29-летнего управляющего пилорамой в Сосьве суд отправил под стражу. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). Решение принял Серовский районный суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Ранее сегодня на 2 месяца арестовали 40-летнего специалиста по пожарной безопасности Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО. Чиновнику было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 219 УК РФ и по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций).

Как уже сообщал «Новый День», в поселке Сосьва сгорело более 90 жилых домов, есть двое погибших. Общая площадь пожара составила 9000 кв. м. Погорельцам на первое время выплатят по 10 тысяч рублей, затем они могут рассчитывать на компенсацию в размере до 100 тысяч рублей на человека в зависимости от ущерба. В поселке также построят многоквартирный дом и модульные индивидуальные дома. Восстановление инфраструктуры и капремонт сохранившихся домов уже начались.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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