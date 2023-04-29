По делу о пожаре в Сосьве предъявлены обвинения двум подозреваемым

По уголовным делам о пожаре в поселке Сосьва предъявлены обвинения ранее задержанным управляющему пилорамой и местному чиновнику.

«29-летнему гражданину, осуществляющему управленческие функции на местной пилораме, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). Другому фигуранту – 40-летнему специалисту по пожарной безопасности муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» предъявлено обвинение по ч.3 ст. 219 УК РФ и по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций)», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Как уже сообщал «Новый День», в поселке Сосьва сгорело более 90 жилых домов, есть двое погибших. Общая площадь пожара составила 9000 кв. м. Погорельцам на первое время выплатят по 10 тысяч рублей, затем они могут рассчитывать на компенсацию в размере до 100 тысяч рублей на человека в зависимости от ущерба. В поселке также построят многоквартирный дом и модульные индивидуальные дома. Восстановление инфраструктуры и капремонт сохранившихся домов уже начались.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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