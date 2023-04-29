За минувшие сутки в Свердловской области произошло еще шесть лесных пожаров

За сутки в Свердловской области зарегистрировано шесть лесных пожаров на площади почти 700 гектаров, – сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, системой космического мониторинга зарегистрировано 19 термических точек, из них 18 подтвердились и были отработаны. В том числе, было шесть лесных пожаров, девять точек горения травы, один техногенный пожар.

Напомним, на этой неделе в Свердловской области случилось несколько крупных пожаров в населенных пунктах, в том числе, в Сосьве сгорели более 90 жилых домов. Режим ЧС продолжает действовать на территории Сосьвинского ГО, Ирбитского МО, Махневского МО, ГО Карпинск.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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