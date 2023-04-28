«Инструменты и стройматериалы», – жители Сосьвы рассказали, что им нужно в первую очередь (ФОТО, ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» приехала в поселок Сосьва вместе с сотрудниками Красного Креста, которые привезли партию гуманитарной помощи. Местные жители рассказали агентству, что одежды и средств гигиены у них достаточно. Сейчас погорельцам необходимы медикаменты, детские памперсы и пеленки, постельные принадлежности и электроприборы. Кроме того, люди просят передавать им стройматериалы и инструменты, чтобы посельчане уже могли самостоятельно заняться восстановительными работами. Подробности – в нашем видео.

Жители Сосьвы о пожаре

Сильный пожар в Сосьве начался 25 апреля. Огонь уничтожил более 110 строений и лечебно-исправительную колонию. Двое жителей погибло. Возбуждено три уголовных дела, накануне СК сообщил о задержании двух подозреваемых в причастности к пожару.

Власти пообещали до начала зимы отстроить заново сгоревшую часть поселка: возведут новый дом на 60 квартир и индивидуальные модульные дома. В муниципалитете работают пункты временного размещения, но многие погорельцы остались у своих родственников. На выплату компенсаций пострадавшим от пожара из резервного фонда Свердловской области выделено 95 миллионов рублей.

Сосьва, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»