По делу о пожаре в Сосьве задержаны двое подозреваемых

В Сосьве задержаны двое местных жителей, которые, по версии следствия, могут быть причастны к возникновению пожара, уничтожившего около ста домов.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, один из задержанных – 29-летний управляющий местной пилорамой, а второй – 40-летний специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО».

«Сегодня следователем СКР возбуждено ещё одно уголовное дело по ч.3 ст.219 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек. Таким образом, в настоящее время в рамках уголовного дела, расследуемого по факту ЧП в посёлке Сосьва, правовая оценка случившемуся даётся по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 219 УК РФ», – уточнили в СУ СКР.

Как уже сообщал «Новый День», в поселке Сосьва сгорело более 90 жилых домов, есть двое погибших. Общая площадь пожара составила 9000 кв. м. Погорельцам на первое время выплатят по 10 тысяч рублей, затем они могут рассчитывать на компенсацию в размере до 100 тысяч рублей на человека в зависимости от ущерба. Сегодня ночью в Сосьву прибыла первая партия гуманитарной помощи, собранная свердловчанами.

Сосьва, Елена Владимирова

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