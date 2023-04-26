Погорельцам в Сосьве на первое время выплатят по 10 тысяч рублей

Погорельцам в Сосьве в ближайшее время выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. После этого по каждому домовладению будет определен ущерб, от которого будет зависеть итоговая сумма финансовой компенсации от государства. Также будут приниматься решения по строительству и восстановлению домов.

Такие решения были приняты на встрече с жителями поселка Сосьва, которую сегодня утром провел первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Сейчас нужно решать самые оперативные вопросы: помогать с восстановлением документов и банковских карт. Также местным жителям предстоит определиться: хотят они остаться в Сосьве или уехать из поселка.

«Первоочередной список жителей Сосьвы, чьи дома и имущество пострадали при пожаре, составлен. Сейчас ведется запись тех, кто здесь не был по тем или иным причинам зарегистрирован, но проживал. Ключевая задача сегодня – оперативно провести выплаты, которые возможно, разобраться с восстановлением документов и банковских карт», – сказал Алексей Шмыков.

Минздрав сейчас организовал переезд жителей Сосьвы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, а также беременных женщин в больницы Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли. Это связано с задымленностью от пожара в поселке.

Министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев заявил, что таких масштабных пожаров в Свердловской области еще не было.

«Уверен, что следственные органы и правоохранительные ведомства найдут причину, и виновный в этом пожаре будет привлечен к ответственности. Нам же с вами сейчас нужно определиться, как действовать дальше», – заявил он на встрече с жителями.

На месте со вчерашнего дня работают руководители ГУ МЧС по Свердловской области, члены правительства – заместитель губернатора Азат Салихов, министр социальной политики Андрей Злоказов, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков, а также и.о. министра здравоохранения Сергей Турков.

Напомним, во время масштабного пожара в Сосьве сгорело более 90 жилых домов, 1200 удалось отстоять. Есть один погибший. Сейчас пожар локализован на площади 9000 квадратных метров, работы по тушению продолжаются. Также в поселке загорелся поезд с лесоматериалами, повреждена инфраструктура РЖД.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/793446.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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