В Сосьве огнем уничтожены сети, которые обеспечивали электричеством 1400 человек и 11 соцобъектов

В Сосьве в пожаре пострадала, в том числе, инфраструктура. По предварительным данным, повреждены около 6 километров и порядка 180 опор воздушных линий электропередачи 0,4-6 кВ, семь трансформаторных подстанций. Они обеспечивали электроэнергией около 1400 человек, 11 социально значимых объектов.

«Энергетики филиала «Россети Урал» – Свердловэнерго переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением пожароопасной ситуации в регионе. Накануне несколько серьезных пожаров возникли в поселках Сосьва, Таежный, Байкалово, Висим, Первомайский, городах Первоуральск и Карпинск из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности и неосторожного обращения жителей региона с огнем», – сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

На данный момент спасатели еще не пускают энергетиков в Сосьву, поскольку работы по тушению продолжаются. Когда им дадут допуск, начнутся работы по восстановлению электросетей. «Энергетики обладают всеми необходимыми силами и средствами для оперативного восстановления электросетевой инфраструктуры», – заверили в компании.

Напомним, во время масштабного пожара в Сосьве сгорело более 90 жилых домов, 1200 удалось отстоять. Есть один погибший. Сейчас пожар локализован на площади 9000 квадратных метров, работы по тушению продолжаются. Также в поселке загорелся поезд с лесоматериалами, повреждена инфраструктура РЖД.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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