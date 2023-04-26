Пожар в Сосьве локализован на площади 9000 кв. м

Пожар в поселке Сосьва локализован на площади 9000 кв.м. Удалось спасти от огня около 1200 домов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Тушение осложняется тем, что в поселке много сухой травы и сухостоя, вчера и сегодня ночью дул сильный ветер. Для подачи воды к месту тушения пришлось проложить магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км.

По предварительным данным, всего огнем повреждены 92 строения. Пожар тушат 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии. Один человек погиб.

В 10 часов утра глава Сосьвы Геннадий Макаров встретится с местными жителями, чтобы обсудить вопрос помощи погорельцам.

Пожар в Сосьве начался накануне днем. Сначала загорелась сухая трава у ЛИУ-23, все 240 осужденных были эвакуированы. Огонь перекинулся на пилораму и жилые дома.

Сосьва, Елена Владимирова

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