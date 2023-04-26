Официально: за сутки в Свердловской области сгорело 134 жилых и 8 дачных домов

За сутки в Свердловской области произошло 6 крупных техногенных пожаров. Уничтожено 178 строений, в том числе 134 жилых и 8 дачных домов, 32 нежилых дома, 2 хозяйственные постройки, магазин и кровля одного многоквартирного дома.

Такие данные приводит ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Всего зарегистрировано 88 техногенных пожаров в десятках муниципалитетов: 10 в округе Нижнего Тагила, 7 – в Верхнесалдинском округе, 5 – в Серовском округе, 3 – в районе Алапаевска, 3 – в районе Верхней Туры и так далее.

Самыми крупными стали возгорания в Таёжном и Сосьве. Там удалось спасти от огня более 1200 жилых домов. Но есть один погибший: в Сосьве обнаружили тело 62-летнего местного жителя. «Всего к тушению пожаров привлекались более 380 человек и 112 единиц техники, из них от МЧС России – 219 человек и 50 единиц техники, в том числе одно воздушное судно МЧС России (совершены 20 сливов, сброшены 60 тонн воды)», – сообщили в МЧС.

На текущее время все пожары локализованы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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