На север Урала идут грозы. Синоптики предупреждают о риске пожаров

На Урале сохраняется высокий риск распространения лесных пожаров. Уральский УГМК предупреждает о высокой пожарной опасности – четвертый класс горимости леса по региональной шкале. Предупреждение действует 26-27 апреля.

Кроме того, аналогичные риски есть в соседних регионах: Челябинской и Курганской областям выдано предупреждение на 26-28 апреля, на юге Пермского края – 25-27 апреля.

По прогнозу погоды, сегодня в Свердловской области возможен небольшой дождь. Завтра в северных территориях региона возможен умеренный дождь и гроза. На севере ожидается +10…+15 °C, на юге – +18…+23°.

Накануне на Среднем Урале сразу в нескольких муниципалитетах начались пожары. Крупнейший – в Сосьве, в огне погиб человек, сгорело около сотни домов, эвакуированы заключенные в ЛИУ. Также сгорели дома в поселке Таежном. В поселке Прогресс под Первоуральском сгорела пилорама.

Екатеринбург, Марина Иванова

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