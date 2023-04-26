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Среда, 26 апреля 2023, 13:15 мск

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В Свердловской области введен режим повышенной готовности из-за пожаров

В Свердловской области с 26 апреля действует режим повышенной готовности из-за многочисленных пожаров в муниципалитетах. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

«Министерству общественной безопасности Свердловской области поручено – обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров. ГУ МЧС по Свердловской области рекомендовано обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы», – отмечается в документе.

За минувшие сутки в регионе сгорели 134 жилых дома и 8 дачных построек. Всего было зарегистрировано 6 крупных техногенных пожаров и 23 лесных. Масштабные возгорания в поселках Сосьва и Таежный не потушены до сих пор, их площадь составила 9000 кв. м и 2700 кв. м соответственно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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