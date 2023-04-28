Охотникам запретили ходить в лес до 5 мая

Сезон весенней охоты в Свердловской области приостановлен на неделю, с 28 апреля по 5 мая. Это сделано для профилактики возникновения лесных пожаров.

Как объяснили в департаменте животного мира, на всей территории региона на неделю будет приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота. Учитывая сезон, ограничения затрагивают охоту на пернатую дичь и бурого медведя.

Напомним, с 26 апреля на Среднем Урале введен режим повышенной готовности из-за многочисленных пожаров в муниципалитетах. Только за один день, 25 апреля, в регионе сгорели 134 жилых дома и 8 дачных построек. Всего было зарегистрировано 6 крупных техногенных пожаров и 23 лесных. Масштабное возгорание в поселке Сосьва смогли потушить только на третий день.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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