В Свердловской области выгорело 17,2 га застройки в муниципалитетах

В Свердловской области сотрудники МЧС и Авиалесоохраны к 9 часам утра смогли взять под контроль большинство крупных пожаров на территории региона.

По данным ДИП, ликвидированы возгорания в поселке Прогресс под Первоуральском площадью 4000 кв. м, в Ирбите площадью 850 кв. м и в Горноуральском городском округе площадью 650 кв. м.

Два крупнейших пожара в поселках Сосьва и Таежный еще не потушены. В Сосьве огонь уничтожил более 90 зданий. Общая площадь возгорания – 9000 кв. м. В Таежном пожар локализован на площади в 2700 кв. м. В огне пострадали 27 жилых домов.

Кроме того, за минувшие в сутки на Среднем Урале зарегистрировано 23 лесных пожара. Из них 14 пожаров общей площадью в 64,05 га ликвидированы, а 3 возгорания в Первоуральске, Артемовском и Шалинском городских округа общей площадью 24,3 га – пока локализованы.

Таким образом, за вчерашний день в свердловских муниципалитетах выгорело 17 200 кв. м застройки, а также сгорело более 88 гектаров леса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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