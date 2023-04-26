Следователи начали проверки по факту масштабных пожаров в Свердловской области

Следственный комитет России по Свердловской области начал процессуальные проверки по факту массовых пожаров, случившихся в населенных пунктах региона накануне. В том числе будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц.

«25 апреля в ряде населенных пунктов Свердловской области возникли масштабные пожары, повлекшие, по предварительным данным, значительный материальный ущерб как для граждан, так и для муниципалитетов, государственных учреждений и хозяйствующих субъектов, – говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области. – В рамках проверочных мероприятий будет дана правовая оценка, в том числе и действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит принятие мер различного характера по недопущению подобных фактов».

По итогам проверочных мероприятий следствием СКР будут приняты процессуальные решения.

Напомним, накануне в Свердловской области произошло 88 техногенных пожаров, в том числе шесть крупных. Особенно сильно пострадали поселки Таёжный и Сосьва. Всего за сутки были уничтожены 178 строений, в том числе 134 жилых и 8 дачных домов, 32 нежилых дома, 2 хозяйственные постройки, магазин и кровля одного многоквартирного дома. В Сосьве в пожаре погиб 62-летний мужчина. Также из-за пожара были эвакуированы осужденные из ЛИУ-23.

На текущий момент пожары локализованы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»