Фигуранта дела о крупном пожаре в Сосьве выпустили из СИЗО

Свердловский областной суд изменил меру пресечения управляющему сосьвинской пилорамой Ганзафару Мамедову, обвиняемому в нарушении требований пожарной безопасности.

Напомним, 29 апреля прошлого года после страшного пожара в Сосьве Серовский районный суд отправил Мамедова под арест. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности» и ч.3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц». После этого срок ареста ему несколько раз продляли, в последний раз – 25 января 2024 года. Защита подала апелляцию на это решение.

«Выслушав мнения сторон и доводы апелляционных жалоб, Свердловский областной суд постановил решение суда первой инстанции отменить, отказать в удовлетворении ходатайства следователя о продлении Мамедову срока содержания под стражей. Обвиняемый освобожден из-под стражи, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а именно: запрет на общение без согласия следователя, прокурора, суда с другими подозреваемыми, обвиняемыми, потерпевшими, свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Добавим, ранее земляки вступились за Мамедова, записав прошлой осенью обращение к Владимиру Путину. Сосьвинцы уверены: Мамедов не причастен к началу пожара, они считают, что огонь пришел с другой лесопилки, которой владеет, соответственно, другой человек. «Без экспертиз видно, что Мамедов и вся его семья такие же потерпевшие, как и мы. Огонь на его лесопилку, а потом и в поселок пришел со стороны кладбища. Многие люди в этот день были там и видели, что сначала дымил, а потом загорелся лес возле другой лесопилки. Мы полагаем, если бы сотрудниками администрации Сосьвы были соблюдены требования пожарной безопасности, если бы они не закрывали глаза на незаконную утилизацию отходов с другой лесопилки, трагедии не произошло бы», – утверждают авторы видеообращения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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