Пять писем Путину. О чем уральцы просят президента перед прямой линией

В середине декабря запланирована прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, которую в этом году совместят с пресс-конференцией. Пока официально сбор вопросов не начат, уральцы записывают обращения к главе государства. «Новый День» собрал лишь те, что были обнародованы за последний месяц. Их набралось пять.

Против мусора

Одной из важных тем президентской кампании-2024, по мнению политологов, станет экология. И свердловчанам есть на что пожаловаться. Жители Сысертского района выступают против появления на юге территории экологического кластера – мусоросортировочного завода и полигона по захоронению отходов. Для того чтобы объекты появились, потребуется перевести земли сельхозназначения в земли промышленной категории. При этом местные фермеры прямо говорят о дефиците участков для ведения хозяйства, и действия инициаторов появления полигона и завода называют едва ли подрывом стратегии продовольственной безопасности.

Сысертчане записали уже два видеообращения к президенту Владимиру Путину. Вот цитаты из последнего: «Прошу вас остановить надвигающуюся экологическую катастрофу. Мы хотим развивать сельское хозяйство, дышать свежим воздухом, жить в чистом и красивом месте. Наш район – опорный аграрный край Свердловской области. Я верю, что наш президент прислушается к нашим просьбам. Мы всегда за вас, помогите нам и нашим детям, внукам, правнукам жить на чистой земле».

За справедливость

Еще несколько обращений к Владимиру Путину записали жители Сосьвы. Последнее из них было опубликовано на этой неделе. Поселок, сильно пострадавший во время летних пожаров, вышел на защиту начальника местной лесопилки Газанфара Мамедова и местного специалиста по пожарной безопасности Вячеслава Алексеева. Именно их обвиняют в катастрофе из-за нарушения правил пожарной безопасности. В списке обвинения еще четверо человек, но в СИЗО поместили только Алексеева и Мамедова. Причем сосьвинцы уверены: Мамедов не причастен к случившемуся, они считают, что огонь пришел с другой лесопилки, которой владеет, соответственно, другой человек. «Без экспертиз видно, что Мамедов и вся его семья такие же потерпевшие, как и мы. Огонь на его лесопилку, а потом и в поселок пришел со стороны кладбища. Многие люди в этот день были там и видели, что сначала дымил, а потом загорелся лес возле другой лесопилки. Мы полагаем, если бы сотрудниками администрации Сосьвы были соблюдены требования пожарной безопасности, если бы они не закрывали глаза на незаконную утилизацию отходов с другой лесопилки, трагедии не произошло бы», – утверждают авторы видеообращения.

За безопасность

Обращение к главе государства записали и екатеринбуржцы – жители микрорайона Уктус, рядом с домами которых хотят открыть исправительный центр на базе бывшего санатория. В такие учреждения попадают, например, заключенные, которые отбыли большую часть срока, но еще не заслужили выход на свободу. В подобных исправцентрах люди живут как в общежитии, днем ходят на работу, но могут выйти и должны вернуться только в строго определенное время. Понимания между управлением ФСИН по Свердловской области, которое собирается построить центр, и местными жителями, чьи дома находятся напротив бывшего санатория, нет. Поэтому последние записали обращение к Владимиру Путину.

«Размещение такого учреждения рядом с детскими образовательными учреждениями увеличит и без того высокую социальную напряженность в районе. Должностные лица, принявшие это решение, не учитывают интересы семей с детьми. Просим вас, Владимир Владимирович, помочь нам в разрешении сложившейся ситуации. Наши дети не должны быть заложниками непродуманных решений чиновников», – говорится в обращении.

За доступное образование

Еще одно видеообращение записали жители Талицы, родители школьников. Там решили закрыть на ремонт школу № 55. Но работы почему-то решили проводить посреди учебного года. Детей распределили по другим учебным заведениям, которые находятся в 10-километровой зоне от 55-й школы.

«Мы 20 лет за вас голосовали, и сейчас обращаемся к вам. С нами плохо поступают местные власти, наших детей хотят отправить в соседние поселки. Нам неудобно. Мы хотим, чтобы детей оставили на территории Талицы. Мы вынуждены обратиться к областным чиновникам, не подводите государственную власть, особенно сейчас, перед прямой линией и выборами президента», – говорят родители.

За транспорт

Екатеринбургский режиссер Сергей Мажаров от лица жителей Екатеринбурга также обратился к президенту России Владимиру Путину, правда, он не стал записывать видео, а сделал это в письменной форме. Сам уралец рассказал, что решил написать главе государства, чтобы рассказать о проблемах с общественным транспортом в Екатеринбурге. «Департамент общественного транспорта города урезал не только маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, но и сократил количество машин на оставшихся маршрутах. Ожидание троллейбуса доходит до 35 минут днем и 50 минут вечером. А сейчас холодно. Любые дублирующие маршруты закрыли. Вынуждают пересаживаться с транспорта на транспорт при цене билета 33 рубля. Две пересадки – и вот 100 рублей. Дети и старики мерзнут. Вопросы общественного транспорта становятся предметом социальной напряженности», – написал Мажаров.

Добавим, дата прямой линии с Владимиром Путиным пока неизвестна, однако в Кремле официально подтвердили, что она назначена. Ее объявят своевременно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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