В ГУФСИН заявили о необходимости открытия еще двух исправительных центров

Представители ГУФСИН Свердловской области настаивают, что в регионе необходимо открыть еще как минимум два исправительных центра для граждан, приговоренных к принудительным работам, – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Замначальника ГУФСИН Свердловской области Екатерина Закачурина выступила на ОТВ, где перечислила аргументы, которые должны снизить тревогу соседей будущих исправцентров. «Осужденные проживают в общежитии, где обеспечены всей необходимой мебелью, оборудованием, инвентарем, работают на местах, определяемых администрацией учреждения – на предприятиях города или поселка. Надзор за ними осуществляется круглосуточно, в том числе с применением средств видеонаблюдения. Осужденный имеет право выходить за пределы изолированного участка в нерабочее время или в выходной день», – пояснила заместитель начальника ГУФСИН.

Сейчас в регионе действует 5 таких центров, в них проживают более 500 осужденных. «За все это время жалоб от жителей населенных пунктов, где находятся УФИЦ, не поступало, никаких ЧП не произошло», – подчеркивают в ГУФСИН.

В то же время жители микрорайона Уктус, где планируется разместить один из этих центров на базе бывшего одноименного санатория, выступают против. По их мнению, это ухудшит криминогенную обстановку в районе. Накануне горожане встретились с представителями ГУФСИН и администрации Чкаловского района, однако ее результатами остались недовольны.

Сейчас активисты начали сбор подписей под обращением к президенту РФ с целью недопущения размещения исправительного центра в микрорайоне Уктус.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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