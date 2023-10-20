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Пятница, 20 октября 2023, 10:08 мск

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На станции Сысерть открылся исправцентр на 93 осужденных

На станции Сысертьна окраине Екатеринбурга открылся исправительный центр ГУФСИН на 93 человека. Он предназначен для мужчин, осужденных к принудительным работам.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области, это шестое подобное учреждение в регионе. Первые пять находятся в Старых Решетах, Камышлове, Верхней Туре, Верхнем Дуброво, Нижнем Тагиле.

Осужденные из нового УФИЦ будут трудиться на базе Уральского завода металлоконструкций (Umecon). Их устроят операторами станков с программным управлением, резчиками металла, штамповщиками, токарями, фрезеровщиками, комплектовщиками, стропальщиками и на других должностях.

Осужденные, отбывающие наказание в УФИЦ, соблюдают правила внутреннего распорядка, проходят профессиональное обучение, ходят на работу, носят гражданскую одежду. Они могут свободно передвигаться по улицам и посещать общественные места, в том числе магазины, больницы, разные организации для решения насущных вопросов.

Ранее представители ГУФСИН Свердловской области заявили, что в регионе необходимо открыть еще как минимум два исправительных центра для граждан, приговоренных к принудительным работам, – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Сысерть, Елена Владимирова

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