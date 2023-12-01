Почему губернаторы выходят в эфир раньше Путина: мнения политологов

На этой неделе было официально объявлено, что большая пресс-конференция и прямая линия президента Владимира Путина в этом году состоятся 14 декабря. Также стало известно, что многие губернаторы, в том числе и Евгений Куйвашев, планируют пообщаться с населением до этой даты. Поскольку в прежние годы главы субъектов старались не делать этого раньше президента, «Новый День» спросил у политологов, с чем это может быть связано.

«В целом, те губернаторы, которые подводят итоги и общаются с населением в ноябре-декабре, делают это правильно, – считает политтехнолог Илья Ананьев. – Повестка власти пока еще актуальна до предновогодней суеты, и есть надежда, что люди проглотят часть информации. Позже – губернаторский контент вряд ли будет интересен населению, и на него будут наслаиваться другие события информационной повестки. Думаю, место в календаре губернаторской пресс-конференции никаким образом не изменит положение дел в регионе или стране, будь она в графике до или после прямой линии Путина. Возможно, Кремль скидывает в территории рекомендации подвести итоги года до президента, руководствуясь иерархической надстройкой вертикали. Но это просто небольшая игра в повестку».

По мнению эксперта, речь не может идти о том, чтобы люди из регионов «выговорились» на своих губернаторов, так как «случайных» вопросов на линии с президентом не бывает.

Профессор департамента социологии и политологии УрФУ, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин подчеркивает, что событий в регионах много, каждый день подбрасывает темы, на которые властям нужно реагировать, так что есть заинтересованность в том, чтобы губернаторы как можно чаще выступали на прямых линиях. «У населения довольно много вопросов, и, конечно, президент не может ответить на все. Мы знаем, как проводятся прямые линии, – все 80 с лишним регионов охватить невозможно, и на все региональные вопросы президент ответить не может, собственно, он и не должен. Естественно, губернаторам нужно выходить на контакт с населением и отвечать на интересующие их вопросы», – отметил Анатолий Гагарин.

В контексте же подготовки к предстоящим президентским выборам главы регионов должны не только «отметиться» перед Москвой планами на будущее, но и обозначить, как именно они собираются решать клубок существующих проблем, который в каждом регионе имеет свою специфику. «На прямых линиях могут прозвучать некие хотелки в адрес федерального центра. По тому, в каком регистре это будет высказано, и население, и федеральный центр будут видеть, на какой стадии этот процесс находится», – считает эксперт.

Как уже сообщал «Новый День», прямая линия свердловского губернатора состоится 5 декабря, президентская – 14 декабря. Уральцы начали записывать обращения к главе государства по волнующим их вопросам еще осенью. «Новый День» собрал те, что были обнародованы за последние полтора месяца. Их набралось пять. Подробнее – здесь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube