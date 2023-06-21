В выгоревшей Сосьве прокуратура нашла десятки нарушений требований пожарной безопасности

Проверки в поселке Сосьва, где в апреле сгорели более 90 домов, выявили множество нарушений требований пожарной безопасности как со стороны бизнесменов, так и со стороны местной администрации. Возбуждены административные дела.

«По результатам проверки в отношении 10 хозяйствующих субъектов прокуратура возбудила дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима», по результатам рассмотрения которых виновные лица оштрафованы от 60 до 400 тысяч рублей каждый, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Кроме того, в отношении 7 субъектов возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления». По результатам их рассмотрения суд назначил виновным лицам административное наказание в виде приостановления деятельности: в отношении 2 лиц – на 60 суток, в отношении 5 лиц – на 30 суток».

В поселке обнаружили несанкционированные склады отходов от лесопилки, где хранились опил, горбыль, щепа и так далее. Они располагались в городских лесах и на землях самой Сосьвы. При этом местная администрация в 2023 году не проводила работы по созданию минерализованных полос, а также очистке территорий населенных пунктов от сухой травы и растительности.

«Серовский городской прокурор в суд направил соответствующие исковые заявления к администрации Сосьвинского городского округа о ликвидации несанкционированных мест накопления отходов производства лесопиления и выполнении работ по выполнению минерализованных полос. Указанные иски в настоящее время находятся на рассмотрении», – уточнили в прокуратуре, добавив, что проверки в Сосьве продолжаются.

Напомним, ранее по решению Свердловского областного суда по уголовным делам о пожаре в Сосьве были арестованы 40-летний специалист по пожарной безопасности Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвы Вячеслав Алексеев и 29-летний управляющий местной лесопилки. Чиновнику предъявлено обвинение по ч.3 ст. 219 УК РФ и по ч.3 ст. 293 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» и «Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций». Представитель лесопилки обвиняется по ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности» и ч.3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Как уже сообщал «Новый День», во время пожара 25-26 апреля в Сосьве было уничтожено 92 жилых дома. Сначала сообщалось об одном погибшем, затем число жертв возросло до двух: кроме 62-летнего мужчины погибла 90-летняя бабушка.Были повреждены электросети, а также часть инфраструктуры РЖД. Кроме того, во время пожара пришлось эвакуировать более 200 заключенных местной лечебной исправительной колонии, которых перевели в Нижний Тагил. Здание медчасти сгорело. Жители со всей Свердловской области в первый же день начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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