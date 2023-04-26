Свердловчане собирают помощь для погорельцев из Сосьвы

Ужасный пожар, который произошел в Сосьве, не оставил равнодушными жителей Свердловской области. Во многих городах региона начался сбор гуманитарной помощи для погорельцев.

В Екатеринбурге пункт сбора вещей организовали в отделении Красного Креста. В списке вещей первой необходимости: постельное белье (новое), полотенца; одежда и обувь, можно б/у в хорошем состоянии, чистые, не требующие ремонта и стирки; гигиенические и косметические принадлежности, медикаменты; посуда электрические чайники и микроволновки; продукты длительного хранения, все для школы. Все это собирают на Крылова, 2. Информацию можно найти здесь.

«Новому Дню» сообщили в Красном Кресте, что машину с гуманитарной помощью планируют отправить уже завтра. Кроме того, все необходимое для погорельцев собирают жители ближайших к Сосьве населенных пунктов. В том числе Серове, Гаринском ГО, и Нижнем Тагиле.

Свердловская область, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»