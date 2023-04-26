В Сосьве загорелся поезд с лесоматериалами (ФОТО)

Стало известно еще об одном возгорании в Сосьве. Уральская транспортная прокуратура сообщила, что уже после полуночи вспыхнули вагоны с лесоматериалом. Огонь пришел из поселка. Тушение еще продолжается, пострадавших нет.

Ранее в МЧС сообщили о локализации огня в поселке. Удалось отстоять 1200 домов, около сотни построек сгорели. Местные жители и заключенные ЛИУ эвакуированы.

Сосьва, Марина Иванова

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