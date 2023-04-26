Заключенных из сгоревшего ЛИУ Сосьвы направили в Нижний Тагил

Большинство заключенных лечебно-исправительной колонии в Сосьве (ЛИУ-23) направлены в исправительное учреждение того же профиля в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь регионального ГУФСИН Александр Левченко.

Всего из-за сильного пожара в поселке были эвакуированы 243 осужденных. «Их направили в различные исправительные учреждения в зависимости от статуса. Около 30 женщин распределены в ближайшую женскую колонию. Есть мужчины, которые были трудоустроены в колонии-поселении, их всего несколько десятков, они также направлены в ближайшие учреждения. Основная масса заключенных, порядка 160-170 человек, перейдут в ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле. В этом учреждении достаточно мест, оно рассчитано на 900 осужденных, а занято только 500 мест», – рассказал представитель ведомства.

Пострадавших в результате пожара среди осужденных и сотрудников колонии нет. Из учреждения в Сосьве успели эвакуировать личные дела заключенных, документы ограниченного пользования и вооружения. В ЛИУ-23 также был питомник служебных собак, все животные спасены.

Сейчас в Сосьве работает оперативная группа ГУФСИН. Сотрудники пяти колоний помогают МЧС и противопожарным службам тушить огонь. Александр Левченко сообщил, что на территории ЛИУ-23 в основном располагались деревянные постройки, которые сильно пострадали от огня. Но причиненный ущерб подсчитать пока невозможно, так как тушение пожара не закончилось.

Напомним, в Сосьве действует режим чрезвычайной ситуации. Сильный пожар в поселке начался вчера вечером и за несколько часов уничтожил 92 дома. Также загорелся поезд с лесоматериалами. Огонь локализован на площади 9000 кв. м, спасателям удалось отстоять 1200 домов. Один человек погиб. Работы по тушению пожара продолжаются.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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