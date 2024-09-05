В Сосьве передумали строить новую колонию вместо сгоревшей. Жители встревожены

В Сосьве, которая почти полностью сгорела в крупном пожаре 2023 года, строительство нового исправительного учреждения вместо уничтоженного огнем оказалось под вопросом. Местные жители очень беспокоятся – колония являлась градообразующим предприятием.

Недавно ФСИН обратилась в Минюст с сообщением, что строить в Сосьве новое лечебное исправительное учреждение взамен сгоревшего – нецелесообразно, так как аналогичное имеется в Нижнем Тагиле, и даже с учетом перемещения туда осужденных из Сосьвы его наполнение составляет менее 50%. В ответе на запрос местного жителя УКС ФСИН сообщает, что в настоящее время приоритетным направлением бюджетной политики является финансовое обеспечение мероприятий, связанных со специальной военной операцией. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Он опубликовал ответ на свой прошлогодний запрос, в котором говорится, что в сгоревшей сосьвинской колонии работали 238 человек, в местном филиале туберкулезной больницы – еще 41, в филиале областной больницы – еще 26. «В случае с Сосьвой на кону – непосредственно существование населенного пункта (подразделение ФСИН как минимум было крупным работодателем) и доверие населения к органам власти. Посмотрим, что ответственные структуры ответят на мои запросы», – резюмирует Альшевских.

Как уже сообщал «Новый День», масштабный пожар произошел в Сосьве в апреле 2023 года. В поселке были повреждены и уничтожены более 100 домов, в том числе – жилье сотрудников ГУФСИН, само лечебно-исправительное учреждение и другие объекты. Из ЛИУ были эвакуированы 243 заключенных, которых распределили по другим учреждениям ГУФСИН.

В ноябре 2023 года в ДИПе сообщили, что в Сосьве построят новое лечебно-исправительное учреждение. В поселке планировалось возвести 30 зданий. В комплексе планировались административная часть, общежитие, медчасть, комнаты групповой психологической работы с осужденными, столовая для сотрудников учреждения. ЛИУ обещали обеспечить современным медицинским оборудованием для томографической и ультразвуковой диагностики, электротерапии, оказания расширенных стоматологических услуг. В штат учреждения собирались взять 117 человек и несколько десятков медицинских работников. «Основной профиль ЛИУ – амбулаторное лечение осужденных, больных алкоголизмом и наркоманией», – сообщали в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Сосьва, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube