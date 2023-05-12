Облсуд оставил под стражей обвиняемого по делу о пожарах в Сосьве

Свердловский областной суд оставил под арестом 40-летнего специалиста по пожарной безопасности Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвы Вячеслава Алексеева. Чиновника подозревают в халатности, повлекшей крупнейший пожар, чуть не уничтоживший весь поселок.

«Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного суда.

Напомним, чиновнику ранее было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 219 УК РФ и по ч.3 ст. 293 УК РФ – «нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц» и «халатность, повлёкшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций». 29 апреля он был арестован на два месяца, до 26 июня.

По тому же делу есть и второй фигурант – 29-летний управляющий пилорамы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц).

Как уже сообщал «Новый День», во время пожара 25-26 апреля в Сосьве было уничтожено 92 жилых дома. Сначала сообщалось об одном погибшем., затем число жертв возросло до двух: кроме 62-летнего мужчины погибла 90-летняя бабушка.

Были повреждены электросети, а также часть инфраструктуры РЖД. Кроме того, во время пожара пришлось эвакуировать более 200 заключенных местной лечебной исправительной колонии, которых перевели в Нижний Тагил. Здание медчасти сгорело. Жители со всей Свердловской области в первый же день начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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