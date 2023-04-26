На Урал прилетел замминистра МЧС

В Свердловскую область прибыл замминистра МЧС России Илья Денисов. «Оперативная группа во главе с заместителем министра МЧС России Ильей Денисовым прибыла в Свердловскую область для координации работ по тушению и оказанию помощи пострадавшим жителям», – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

По последним данным, в Сосьве, Таежном, Висиме, поселке Прогресс и Неустроева пожары локализованы. Работы по тушению продолжаются. Уничтожено 178 строений, в том числе 134 жилых и 8 дачных домов, 32 нежилых дома, 2 хозяйственные постройки, магазин и кровля одного многоквартирного дома. Погиб один человек: тело 62-летнего мужчины обнаружили при тушении пожара в Сосьве.

Екатеринбург, Марина Иванова

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