Пожар в Таежном локализован

Спасатели сообщают о локализации пожаров в поселке Таежном Махневского муниципального образования. Уцелели 79 домов, но огонь полностью не потушен, работы по ликвидации пожара продолжаются.

Поселок загорелся накануне днем, к моменту приезда пожарных горел 21 дом, из них 16 жилых. Эвакуировано 27 человек.

Ранее «Новый День» сообщал о локализации пожара в поселке Сосьва. Отстояли от огня 1200 домов, сгорело около сотни. Подтверждена гибель одного человека. Людей эвакуировали, в том числе заключенных ЛИУ-23.

Махневский район, Марина Иванова

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