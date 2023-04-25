Пожары на Урале ликвидируют 323 человека

В тушении крупных пожаров, которые случились 25 апреля сразу в нескольких муниципалитетах Свердловской области, задействовано 323 специалистов разных ведомств. По данным ДИП, с огнем борются 195 сотрудников и 59 единиц техники МЧС, в том числе вертолет МИ-8, который курсирует между населенными пунктами. Также в ликвидации пожаров участвуют 20 человек и 7 единиц техники от Авиалесоохраны, добровольческие пожарные дружины. Задействован пожарный поезд Свердловской железной дороги.

Напомним, крупные пожары возникли в поселке Таежный, Сосьве, Первоуральске, Байкалово и Серове. В Таежном сгорели 16 жилых домов, спасатели эвакуировали 27 человек. В поселке Прогресс под Первоуральском сгорела пилорама, пожарным удалось локализовать огонь на площади 4000 кв.м. и не допустить распространения пожара на жилые дома. По свежей информации, жертв и пострадавших в происшествиях нет.

«Правительством Свердловской области выстроена работа со спасателями и представителями администраций для оказания помощи, в том числе, в случае необходимости, предоставления людям временного жилья. В самое ближайшее время будут проработаны вопросы, связанные с материальной поддержкой погорельцев», – сообщили в департаменте информационной политики.

Всего за сегодняшний день на Среднем Урале было зафиксировано 38 крупных пожаров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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