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Среда, 26 апреля 2023, 16:13 мск

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Глава МЧС России: в поселке Сосьва были выявлены нарушения пожарной безопасности

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что еще в начале апреля во время внеплановой проверки в уральском поселке Сосьва были обнаружены нарушения пожарной безопасности.

«В рамках превентивных мероприятий в период подготовки к пожароопасному сезону в населенном пункте Сосьва с 6 по 12 апреля проводилась внеплановая выездная проверка, в ходе которой было выявлено 4 нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Выдано предписание об их устранении. К ответственным лицам применено административное наказание», – заявил министр в эфире телеканала «Звезда».

Начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев на брифинге рассказал, что сообщение о пожаре в Сосьве поступило 25 апреля в 14:00 по местному времени – на пилораме горели опилки. Подразделения спасателей выехали по первому рангу пожара, но огонь сдержать не удалось, и пламя перекинулось на жилые дома. Чиновник заявил, что на данный момент в регионе достаточно сил и средств для тушения пожаров. И.о. прокурора Свердловской области Павел Родченков сообщил, что причина возгорания в Сосьве на данный момент еще неизвестна, обстоятельства выясняются.

По информации МЧС, в масштабном пожаре в Сосьве погиб 62-летний мужчина, его тело было обнаружено в одном из сгоревших домов. Еще одна пожилая женщина числится пропавшей, ее судьба неизвестна. Всего в поселке сгорело 92 дома. Пожар был локализован на площади 9000 кв. м, работы по тушению огня продолжаются.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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