Во втором муниципалитете Свердловской области объявлена ЧС из-за пожаров

В деревне Неустроево Ирбитского района в результате пожара сгорели 17 домов, из них 4 были жилыми. В муниципалитете объявлена чрезвычайная ситуация, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Возгорание в деревне случилось накануне, огонь пришел из Артемовского района. Причины происшествия устанавливаются. В Неустроево сотрудники прокуратуры проводят прием жителей, чьи дома и имущество пострадали при пожаре. Надзорный орган берет на себя обязательства проконтролировать фактическую выплату компенсаций пострадавшим. Кроме того, в деревне организована проверка соблюдения законодательства о противопожарной безопасности. В Ирбитском районе особый противопожарный режим был введен еще 14 апреля.

По данным МЧС, за 25 апреля в Свердловской области пострадали от пожаров жилые дома в муниципалитетах Сосьва, Таежный, Неустроева, Висим и Карпинск. Всего за сутки в регионе было зарегистрировано 6 крупных техногенных пожаров и 23 лесных пожара. Огнем уничтожено 178 строений, в том числе: 134 жилых дома, 32 нежилых дома, 8 дачных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин, кровля многоквартирного жилого дома.

В поселке Сосьва сгорело 92 дома и градообразующее предприятие – лечебно-исправительная колония. В муниципалитете объявлено чрезвычайная ситуация. В пожаре погиб один человек – тело 62-летнего мужчины нашли в сгоревшем доме, и числится пропавшей пожилая женщина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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