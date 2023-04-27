Погорельцам из Неустроевой выделили по 15000 рублей

Владельцам домов, сгоревших два дня назад в деревне Неустроевой, уже выделена соцподдержка на первое время: 5000 рублей – из бюджета района и 10000 рублей – из бюджета Свердловской области. Вопрос о возмещении ущерба решается.

Как написал на своей странице «ВКонтакте» глава Ирбитского района Алексей Никифоров, с жителями деревни, где сгорело 17 домов, уже встречались заместитель генерального прокурора по УрФО Сергей Зайцев и первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. «Заверили граждан, что вопрос с обеспечением помощи пострадавшим взят на особый контроль. Каждый получит все, что полагается, согласно законодательству. Из резервного фонда муниципалитета выделены средства на выплату потерпевшим в размере 5000 р. и из областного бюджета поддержка погорельцам составит 10 000 р. единовременно», – сообщил глава.

Депутат Государственный думы Максим Иванов, в избирательном округе которого расположена деревня Неустроева, рассказал «Новому Дню», что хозяева сгоревших домов пока живут у родственников. Вопрос о компенсации ущерба решается, он на контроле у губернатора.

При этом, по предварительным данным, на компенсацию могут претендовать владельцы только 8 из 17 сгоревших домов – те, у кого право на недвижимость оформлено юридически. У остальных ситуация более сложная. В некоторых из них подолгу никто не жил, они, по сути, были заброшены. В другие дома жильцы приезжали только летом, как на дачу. Именно у стен таких домов оказалось много сухой растительности, которая быстро воспламенилась.

Как уже сообщал «Новый День», в деревне Неустроева Ирбитского района в результате пожара сгорели 17 домов. В муниципалитете объявлена чрезвычайная ситуация. Возгорание в деревне случилось 25 апреля, огонь пришел из Артемовского района. Причины происшествия устанавливаются. В Ирбитском районе особый противопожарный режим был введен еще 14 апреля.

В первый теплый день, 25 апреля, в Свердловской области пострадали от пожаров жилые дома в муниципалитетах Сосьва, Таежный, Неустроева, Висим и Карпинск. Всего за сутки в регионе было зарегистрировано 6 крупных техногенных пожаров и 23 лесных пожара. Огнем уничтожено 178 строений, в том числе: 134 жилых дома, 32 нежилых дома, 8 дачных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин, кровля многоквартирного жилого дома.

Ирбитский район, Евгения Вирачева

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