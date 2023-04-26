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Среда, 26 апреля 2023, 16:13 мск

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Путин провел беседу с Куйвашевым из-за пожара в Сосьве. Следующий доклад губернатора – 2 мая

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину о мерах, которые принимаются для устранения последствий крупного пожара в Сосьве.

«Президент провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров и доложить 2 мая о мерах помощи потерявшим жилье», – цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Также о ситуации в Сосьве президенту доложил глава МЧС Александр Куренков.

Ранее именно такой ход событий прогнозировал политолог Илья Ананьев.

Напомним, в результате пожара в Сосьве согрели почти сотня домов, лечебный лагерь для заключенных и лесопилка. То есть люди в этом населенном пункте в один момент потеряли не только кров и все имущество, но и работу.

Сосьва, Елена Владимирова

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