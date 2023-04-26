Что будет с кейсом трагедии в Сосьве в ближайшие часы – мнение политолога

Политолог Илья Ананьев сделал предположение о развитии трагического кейса поселка Сосьва в Свердловской области. Напомним, там в результате пожара согрела почти сотня домов, лечебный лагерь для заключенных и лесопилка. То есть люди в этом населенном пункте в один момент потеряли не только кров и все имущество, но и работу. По мнению Ильи Ананьева, озвученном в его телеграм-канале «Спросите у Ананьева», события могут развиваться в ближайшие сутки следующим образом: «Что будет в ближайшие 24 часа по кейсу трагедии в Свердловской области с пожаром, унесшим целый поселок Сосьва.

1. Звонок Владимира Путина губернатору Евгению Куйвашеву. Подробности и тональность могу только предположить.

2. Выезд Евгения Куйвашева на место трагедии.

3. Федеральный МЧС и «незаметный» Александр Куренков активизирует губернаторов и подчиненных на тему пожаров.

4. Включится федеральное правительство и Михаил Мишустин.

5. Возникнет тема строительства жилья для погорельцев, которой лично будет заниматься губернатор Евгений Куйвашев по поручению президента России. Предсказуемо, что Сосьва в ближайшие полгода до наступления холодов будет видеть главу региона не раз.

6. Обрушение Евгения Куйвашева в кремлёвских рейтингах губернаторов.

«Движение Первых», созданное в недрах идеологического блока Кремля учит молодежь быть лидерами. Потому что «Первый» – это заметно. Нет «Первого» – нет события в жизни губернатора, министра, премьера, президента».

Екатеринбург, Елена Васильева

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