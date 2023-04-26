Погорельцы Сосьвы получат компенсацию за потерю имущества до 100 тысяч рублей на человека

Вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков назвал суммы компенсаций, которые получат погорельцы в Сосьве. За утрату имущества полагаются выплаты до 100 рублей на человека, но не более 300 тысяч рублей на семью.

По его словам, в регионе есть вся необходимая нормативная база для оказания материальной помощи погорельцам. В первую очередь им оперативно по закону выплачивается 10 тысяч рублей. Далее рассчитываются выплаты по утрате имущества – до 100 тысяч рублей на человека, но не более 300 тысяч рублей на семью. Такие выплаты даются после работы специальной комиссии. Затем начинается проработка вопросов, связанных с жильем: часть жителей Сосьвы хочет остаться в поселке и восстанавливать дома, кто-то из погорельцев выразил желание уехать. Алексей Шмыков подчеркнул: вся эта информация собирается, анализируется для выработки дальнейших шагов.

«Сейчас в поселке оперативно организуется работа по доставке воды, по восстановлению электроснабжения именно по уцелевшим домам. Идет формирование сил и средств на зачистку уже пострадавших домовладений и решения тех вопросов, которые будут возникать. На летнее время – прорабатывается вариант размещения детей в наших загородных лагерях», – отметил Алексей Шмыков.

Для пострадавших от пожара развернули палаточный городок на стадионе Сосьвы, – сообщают местные СМИ. Также заработали горячие линии для тех, кто потерял жилье и имущество:

8(343) 859-81-12 – Сафонова Нина Валерьевна, заместитель начальника отдела ЕДДС МКУ УГЗ и ХО СГО;

8-902-267-88-83 – Колесниченко Юрий Григорьевич, заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа.

В местном Доме культуры также развернут центр помощи людям, куда можно обращаться с заявлениями на восстановление документов, банковских карт, с заявками на доставку воды и по многим другим вопросам.

Напомним, во время масштабного пожара в Сосьве сгорело более 90 жилых домов, 1200 удалось отстоять. Есть один погибший. Сейчас пожар локализован на площади 9000 квадратных метров, работы по тушению продолжаются. Погорельцам на первое время выплатят по 10 тысяч рублей матпомощи, помогут восстановить документы и банковские карты. Идет активный сбор гуманитарной помощи. В дальнейшем по каждому домовладению будет определен ущерб, от которого будет зависеть итоговая сумма финансовой компенсации от государства. Также будут приниматься решения по строительству и восстановлению домов.

Возбуждено два уголовных дела по следам масштабного пожара в поселке Сосьва. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, первое уголовное дело по ст. 293 УК РФ – по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в наступивший пожароопасный период. Второе уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ – по факту причинения смерти по неосторожности 62-летнему мужчине.

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Екатеринбург, Анастасия Истомина

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