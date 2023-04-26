По факту пожара в Сосьве возбуждено два уголовных дела

В Свердловской области возбуждено два уголовных дела по следам масштабного пожара в поселке Сосьва. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, первое уголовное дело по ст. 293 УК РФ – по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в наступивший пожароопасный период.

Второе уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ – по факту причинения смерти по неосторожности 62-летнему мужчине. Его тело было обнаружено в одном из сгоревших домов.

Сильный пожар в Сосьве начался вчера днем. За несколько часов огонь уничтожил 92 дома, имущество лечебно-исправительной колонии ЛИУ-23, склад пиломатериалов. Спасателям лишь к утру удалось локализовать огонь на площади 9000 кв.м. Работа по тушению пожара продолжается до сих пор.

Жителям Сосьвы, потерявшим дома и имущество, в ближайшее время выплатят первую материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. После подсчета ущерба домовладением будет определена итоговая сумма компенсаций.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»