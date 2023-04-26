В Сосьве обнаружили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы атмосферного воздуха в населенных пунктах, где накануне произошли сильные пожары. Превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц выявлено только в Сосьве. В поселках Прогресс и Висим пробы воздуха в норме.

«В Сосьве отобраны пробы атмосферного воздуха в 2 точках жилой застройки на ул. Толмачева и на ул. Ленина. Установлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц. Специалистами Роспотребнадзора взяты на контроль условия проживания, питания, водоснабжения погорельцев в пунктах временного размещения на базе школы и гостиницы. В адрес МУП «Водоканал», осуществляющее централизованное питьевое водоснабжение поселка Сосьвы, направлено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В Серовской городской больнице рассказали, что приняли 15 жителей поселка Сосьва. Это жители с хроническими заболеваниями и беременные женщины, которым крайне вредно дышать гарью. Сотрудники амбулатории Сосьвы и две дополнительные бригады медиков, прибывших в поселок накануне, продолжают обзванивать людей, которые состоят на учете с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им предлагают эвакуацию.

В Роспотребнадзоре добавили, что круглосуточно будут контролировать качество атмосферного воздуха на территориях, где продолжаются пожары. Кроме того, санитарные врачи проконтролируют условия проживания в пунктах временного размещения.

Напомним, во время масштабного пожара в Сосьве сгорело более 90 жилых домов, 1200 удалось отстоять. Есть один погибший. Сейчас пожар локализован на площади 9000 квадратных метров, работы по тушению продолжаются. Погорельцам на первое время выплатят по 10 тысяч рублей матпомощи, помогут восстановить документы и банковские карты. Идет активный сбор гуманитарной помощи. В дальнейшем по каждому домовладению будет определен ущерб, от которого будет зависеть итоговая сумма финансовой компенсации от государства. Также будут приниматься решения по строительству и восстановлению домов. Следователи начали проверки по факту массовых пожаров, по их результатам примут процессуальные решения.

Фото пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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