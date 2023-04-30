В минстрое рассказали, где построят два многоквартирных дома в Сосьве

В Сосьве определили участки для строительства двух многоквартирных домов, в которые расселят погорельцев. Они появятся на месте аварийных и уже отселенных бараков по адресам Фадеева, 93 и Митина 144а.

Кроме того, определены первые 10 земельных участков, собственники которых дали согласие на строительство. Будут построены типовые сборные домокомплекты для семей из трех человек. Сейчас специалисты уточняют, в порядке ли документы и регистрация прав на земельные участки. В случае их отсутствия в первую очередь по ним будут проводить кадастровые работы. Об этом сообщил глава Минстроя региона Михаил Волков.

Напомним, областные власти обещали, что жилье для пострадавших от недавнего пожара в Сосьве будет построено до конца строительного сезона. Всего пламя уничтожило более 90 домов в поселке.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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