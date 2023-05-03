На восстановление сгоревшего жилья в Свердловской области потребуется 2 миллиарда рублей

Стоимость восстановления жилья и инфраструктуры в населенных пунктах Свердловской области после сильных пожаров составит 2 миллиарда рублей. Такая цифра была названа накануне во время заседания правительства России. Президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно проработать финансовые вопросы.

«Посчитать деньги нужно еще раз. Для этого МЧС и местные власти должны провести дополнительный анализ. Только я прошу не затягивать и сделать это быстро, без излишней бюрократии», – заявил глава государства.

Губернатор Евгений Куйвашев доложил президенту о мерах ликвидации последствий пожаров в поселках Сосьва, Таежный и деревни Неустроево. На сегодняшний день погорельцам произведена 1008 выплат на сумму 22,5 миллиона рублей. В том числе пострадавшие жители Сосьвы получили 881 выплату. Всего из резервного фонда Свердловской области было выделено 96 миллионов рублей, из них более 70 миллионов направлены на финансовую поддержку жителей.

Как уточнили в департаменте информационной политики, для больших семей установлены дополнительные выплаты: от 10 тысяч рублей единовременной матпомощи на каждого четвертого и последующих членов семьи до 100 тысяч рублей в случае полной утраты имущества первой необходимости. Минсоцполитики региона на каждую пострадавшую семью оформляет «паспорт» с информацией о конкретных потребностях. В Сосьве составлено 169 таких «паспортов», в Таежном – 26.

Напомним, сильные пожары в Свердловской области прошли 25 апреля. Огонь уничтожил в Сосьве более 100 жилых домов и лечебно-исправительную колонию. В Таежном и Неустроево сгорели несколько десятков домов. По решению областных властей, жилье в пострадавших населенных пунктах будет восстановлено до ноября текущего года. В Сосьве планируется построить многоквартирный дом для погорельцев, а также модульные индивидуальные дома.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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