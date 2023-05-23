Из-за большого числа погорельцев на Урале изменили закон о материальной помощи

В Свердловской области внесли поправку в региональный закон о материальной помощи отдельным категориям граждан. Теперь власти будут помогать людям, потерявшим в пожаре жилье, в котором они фактически проживали, а не были зарегистрированы.

Поправку разработала группа депутатов заксо после ряда крупных пожаров 25-27 апреля. В законопроекте говорится: «Предлагается определить, что материальная помощь оказывается гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с уничтожением или повреждением вследствие пожара жилого помещения, расположенного на территории Свердловской области, в котором гражданин проживает». В действующей редакции закона сказано «материальная помощь предоставляется в связи с уничтожением жилья, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства». Обновленный закон будет распространяться на отношения, возникшие после 31 марта 2023 года.

Как уже сообщал «Новый День», в конце апреля только в Сосьве сгорело более ста жилых домов. Также крупные пожары произошли в поселке Таежном Ирбитского МО и в деревне Неустроева Ирбитского района. Людям, потерявшим жилье, обещали выплатить компенсацию за утраченное имущество – до 100 тысяч рублей на человека. На выплаты выделят 95 миллионов рублей из резервного фонда Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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