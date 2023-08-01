Управляющий Северным УО баллотируется в мэры сгоревшей Сосьвы

В Сосьве завершился прием документов на конкурс по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета. Как сообщает аппарат местной думы, на конкурс заявились пять претендентов. Один из них – Евгений Преин, управляющий Северным управленческим округом Свердловской области. Другие кандидаты – социальный работник Лариса Греф, автомеханик Константин Куропаткин, председатель Серовского избиркома Оксана Тарковская, директор Сосьвинской школы №1 Светлана Рычкова.

Действующий врио главы Юрий Колесниченко подавать документы на конкурс не стал. Отметим, он руководит Сосьвой всего две недели. До него обязанности главы исполнял первый замглавы Артем Киселев. Его дума назначила 5 мая этого года, после досрочного ухода главы Геннадия Макарова. Макаров покинул свой пост вскоре после крупнейшего пожара в Сосьве.

Напомним, 25 апреля в Сосьве случился сильный пожар, уничтоживший более 100 жилых домов и лечебно-исправительную колонию, которая служила градообразующим предприятием. По решению свердловских властей, поселок будет восстановлен. До ноября планируется построить многоквартирный дом для погорельцев и модульные индивидуальные дома. По заявлению областных властей, на восстановление жилья и инфраструктуры в Сосьве и другие пострадавших населенных пунктов требуется порядка 2 миллиарда рублей.

Сосьва, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»