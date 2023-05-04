Глава горевшего поселка Сосьва Геннадий Макаров подал в отставку

Глава Сосьвинского округа Геннадий Макаров написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает телеграм-канал «Не для протокола», считающийся близким к резиденции губернатора Свердловской области.

В администрации Сосьвы отказались комментировать это сообщение. Сам Геннадий Макаров сейчас находится на выезде. По предварительным данным, заявление главы об отставке должна рассмотреть местная дума на внеочередном заседании, которое состоится завтра, 5 мая.

Напомним, 25 апреля в Сосьве случился сильный пожар, уничтоживший более 100 жилых домов и лечебно-исправительную колонию, которая служила градообразующим предприятием. По решению свердловских властей, поселок будет восстановлен. До ноября планируется построить многоквартирный дом для погорельцев и модульные индивидуальные дома. Также в Сосьве уже начался капитальный ремонт пострадавших от пожара многоквартирников. На помощь погорельцам из резервного фонда Свердловской области выделено более 96 миллионов рублей. Семьи, потерявшие имущество, могут рассчитывать на денежные компенсации до 100 тысяч рублей. По заявлению областных властей, на восстановление жилья и инфраструктуры в Сосьве и другие пострадавших населенных пунктов требуется порядка 2 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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