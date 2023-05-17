Ученый УрО РАН: «Беглый низовой пожар лесу бывает нужен»

Ученый из УрО РАН Андрей Григорьев рассказал, что некоторые виды пожаров лесу даже полезны. Если, конечно, речи не идет о гибели животных и растений.

«Нужен ли пожар в лесу? Философский вопрос. Есть беглый низовой пожар, который ветошь и опавшую хвою сжигает. Есть верховые, после которых все пропадает и будет восстанавливаться [экосистема] больше ста лет, – ответил на вопрос «Нового Дня» старший научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Григорьев. – Среди низовых беглых пожаров есть те, которые приносят пользу лесу. Например, есть сосняки-беломошники. В таком лесу лежит толстая подушка из лишайника. И когда семена сосны падают и у них прорастают корни, они не могут через подушку пробраться к почве. После пожара лишайники сгорают – и идет возобновление леса».

Напомним, с начала пожароопасного сезона в Свердловской области произошло 993 лесных пожара общей площадью 230 тысяч гектаров. Предварительный ущерб от них составит 4 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»