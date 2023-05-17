Ущерб от уральских лесных пожаров составит около 4 млрд рублей

Точный ущерб от природных пожаров в Уральском федеральном округе пока неизвестен, но, вероятно, он составит около 4 млрд рублей.

Об этом сообщил «Новому Дню» начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков. Он сказал, что пока документально установлен ущерб на 107 млн рублей, но работа только началась. «Сейчас все наши специалисты заняты на тушении. Но по опыту прошлых лет, по УрФО это от 2 до 4 млрд рублей. В этом году по УрФО будет 4 млрд. Когда будет точная цифра, я сообщу», – сказал Сандаков.

Всего с начала пожароопасного сезона на Урале произошло 993 лесных пожара общей площадью 230 тысяч гектаров.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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