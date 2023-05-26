На восстановление сгоревших лесов на Урале потребуется больше ста лет

Восстановление сгоревших этой весной лесов на Урале может занять более ста лет.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Березовского лесничества Александр Петров. «Ни для кого не секрет, что лес восстанавливается очень долго. Обычная сосна растет сто лет. А для создания устойчивых насаждений потребуется более ста лет», – рассказал он.

Петров добавил, что в этом году лесники оказались в очень сложной ситуации: «И тушим, и ликвидируем пожары, и сажаем, все одновременно, в такой горячей обстановке живем». Основные же работы по лесовосстановлению после пожаров начнутся весной следующего года. Осенью и зимой специалисты будут проводить мероприятия по расчистке горельников.

Представитель департамента лесного хозяйства по УрФО Наталья Скорынина сообщила, что по планам, в этом году в УрФО лес будет восстановлен на площади 79 тысяч гектаров, в том числе на 30 тысячах – в Свердловской области.

Напомним, ранее начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков заявил, что точный ущерб от природных пожаров в Уральском федеральном округе пока неизвестен, но, вероятно, он составит около 4 млрд рублей. «Сейчас все наши специалисты заняты на тушении. Но по опыту прошлых лет, по УрФО это от 2 до 4 млрд рублей. В этом году по УрФО будет 4 млрд», – сказал Сандаков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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