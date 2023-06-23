В Свердловской области потушены все лесные пожары

В Свердловской области ликвидированы все лесные пожары. Накануне спасатели справились с очагами в Богдановичском и Сосьвинском районах общей площадью 1442 гектара. Других возгораний нет.
В департаменте информполитики губернатора уточнили, что особый противопожарный режим продолжает действовать.
Свердловская область горела с весны, огонь уничтожил дома в нескольких поселках, из-за огня и дыма перекрывали трассы, людей эвакуировали. Восстановление сгоревших этой весной лесов на Урале может занять более ста лет.
Екатеринбург, Марина Иванова
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